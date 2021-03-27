Стоянку и остановку автомобилей ограничат на участке улицы Солнечная Поляна в Барнауле

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к новым ограничениям Фото: Дарья САВЕНКО

В Барнауле на участке улицы Солнечная Поляна ограничат остановку и стоянку автомобилей. Новые знаки установят с 15 апреля. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей появятся на улице Солнечная Поляна, на подходе к пересечению с Павловским трактом при движении от улицы Взлетной.

– Эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности этого участка, –объяснили в комитете.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к новым ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, ранее мы сообщали, что в краевой столице установят камеры на пяти перекрестках. Они будут фиксировать проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и нарушение скоростного режима.

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