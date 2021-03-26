В Барнауле на пяти перекрестках появятся камеры

Камеры установят в очагах аварийности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установят камеры на пяти перекрестках. Они будут фиксировать проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и нарушение скоростного режима. Камеры будут оборудованы в местах концентрации ДТП:

Это перекресток Красноармейского с улицей Ползунова, Калинина и Профинтерна, Ленина с улицей Партизанской, а также Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна и перекресток Попова и Энтузиастов.

- Комплексы будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил дорожного движения. По проспектам Ленина и Красноармейскому будет контролироваться скоростной режим движения, - сообщает мэрия.

Камеры поставят в рамках госпрограммы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Комплексы планируют ввести в эксплуатацию до 31 октября.