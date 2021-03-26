Алтай-Кокс повышает профессиональное мастерство работников

Фото: Алтай-Кокс

В 2021 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и мотивации к более эффективной и качественной работе, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва предприятия и передачу производственного опыта.

В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты установки сухого тушения кокса, газодувных машин, вагоноопрокидывателя, стропальщики, слесари-ремонтники, газоспасатели, электромонтеры, электрогазосварщики, контролеры производства черных металлов.

Каждое состязание традиционно будет состоять из теоретической и практической части. Жюри оценит уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорость и точность выполнения производственных заданий.

Участники и победители профессиональных состязаний имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

Победителей конкурсов награждают дипломами и денежными премиями.

На развитие персонала Алтай-Кокс в 2020 году направил порядка 7 млн рублей.