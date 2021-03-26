С бывшего главы района на Алтае взыщут деньги за езду на служебном автомобиле

Андрей Овсянников. Фото сайта администрации Барнаула

С бывшего главы Троицкого района Алтайского края Андрея Овсянникова взыщут деньги за езду на служебном автомобиле. Суд признал использование транспорта для личных целей неправомерным. Теперь экс-чиновник должен будет заплатить 63,8 тысяч рублей.

- Овсянников занимал должность главы Троицкого района в 2019 году. Он ездил по служебным и личным делам на предоставленном ему Nissan Terrano. Автомобилем он пользовался в том числе в выходные дни и в нерабочее время. При этом для заправки авто он пользовался топливной картой, которую ему также выдали на работе. Что любопытно, никаких доказательств того, что глава района использовал машину только по назначению, чиновники не предоставили. Все шло к тому, что упомянутую сумму вернут в казну, - сообщает Банкфакс.

Кстати, сейчас Овсянников сидит в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении. Вместе с подчиненным они сделали фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на благоустройство территории, проведение культурно-массовых мероприятий. В результате администрации причинен ущерб на сумму более 157 тыс. рублей.