Бывший барнаульский чиновник не смог обжаловать арест за езду без прав

Он обжаловал решение в кассации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший барнаульский чиновник Вячеслав Новиков не смог обжаловать арест за езду без прав. Он обращался в кассацию, но инстанция оставила решение мирового судьи без изменений. Об этом сообщает «Банкфакс».

- Вячеслава Новикова задержали за езду без прав в июле 2020 года в Крутихинском районе. На тот момент он еще являлся главой Октябрьского района Барнаула. После решения об аресте он на несколько месяцев ушел на больничный, после которого покинул чиновничий пост. При этом прав он лишился по решению суда в июне прошлого года за отказ сотрудникам полиции «дыхнуть в трубочку», когда его остановили за рулем в декабре 2019 года. Оспорить это решение Новикову также не удалось, - пишет издание.

В декабре бывший глава района провел 10 суток в изоляторе временного содержания, несмотря на попытки убедить суд в своем слабом здоровье.

Кстати, с тех пор пост главы Октябрьского района так и остался свободным. Назначенный на это место Андрей Овсянников сейчас сидит в СИЗО.