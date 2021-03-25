На ТЭЦ Алтай-Кокса провели учения спасателей

Местом тренировки стала теплоэлектроцентраль предприятия Фото: предоставлено пресс-службой

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли учения по тушению пожаров и аварийно-спасательным работам с участием 5-го пожарно-спасательного отряда ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Местом тренировки стала теплоэлектроцентраль предприятия – стратегически важный для города Заринска энергетический объект.

Цель учений – проверить подготовленность аварийно-спасательных формирований завода и города, их взаимодействие и работу с персоналом завода при ликвидации условного возгорания. Газоспасатели предприятия и сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС отработали алгоритм действий при обнаружении и тушении возгорания в кабельном полуэтаже главного корпуса теплоэлектроцентрали.

Всего в учениях было задействовано 38 человек и 10 единиц техники.

Уровень подготовки персонала и совместные действия аварийно-спасательных формирований получили хорошую оценку 5-го пожарно-спасательного отряда ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.