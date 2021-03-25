Последствия урагана на Алтае 24 марта 2021 года устранили в Барнауле

Ветер успокоился только минувшей ночью Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожные и другие службы Барнаула завершили устранение последствий урагана, прошедшего на Алтае 24 марта 2021 года.

- В устранении последствий сильного ветра, который обрушился на Барнаул 24 марта, принимали участие МБУ «Автодорстрой» города Барнаула, «Пригородные РЭС», «Барнаульская сетевая компания», управляющие организации и другие городские службы, - сообщают в пресс-службе городской администрации.

Было установлено, что накануне в краевой столице порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Официально было зарегистрировано четыре падения деревьев, одно из которых повредило контрактные провода и на некоторое время было приостановлено движение трамваев. Кроме того, деревья падали на проезжую часть. Как заверяют в мэрии, все препятствия вовремя были убраны, а движение восстановлено.

Кроме того, порывами повредило кровли зданий и, как следствие, пострадали несколько автомобилей, которые были припаркованы поблизости.

Также отключились несколько светофоров и фиксировалось частичное отключение света в пригородных поселках Барнаула. На данный момент все находится в рабочем состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фура опрокинулась на трассе во время урагана на Алтае 24 марта 2021 года

Из-за урагана в Алтайском крае днем 24 марта фура Mercedes опрокинулась набок (подробнее)