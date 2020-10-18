Цветущий остров создают в барнаульском парке «Изумрудный»

Посадки в парке Фото: предоставлено пресс-службой

Неравнодушные жители краевой столицы уже навели порядок в барнаульском парке «Изумрудный» и вот очередь дошла до профессионалов – преподаватели и студенты Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета создают настоящий цветущий остров.

Буквально недавно инициативная группа под руководством директора института Марины Силантьевой и старшего преподавателя кафедры ботаники Татьяны Корниевской вышла в «поля», чтобы создать экологически продуманную и комфортную зону отдыха. Помогают им в этом студенты и другие преподаватели. Свой проект они назвали «Цветущий остров в парке Изумрудный».

- В парке «Изумрудном» должно быть свое особенное место, которое станет его изюминкой и будет привлекать горожан красотой и оригинальностью. Мы выступили с инициативой помочь парку в оформлении такого места. В итоге, было принято решение облагородить и украсить некогда популярный у посетителей парка остров на пруду, - рассказывает Марина Михайловна. – Мы хотим превратить пока еще бетонный остров в зеленый, цветущий уголок Барнаула, чтобы горожане смогли здесь всецело отдохнуть, насладиться благоуханием и яркими красками живой природы.

Согласно их плану, этот остров будет поделен на секторы. Там будут цвести растения с апреля по октябрь. Здесь же организуют фотозоны для ярких и запоминающихся снимков. А в центре установят беседку.

- Символом этого природного парка должна стать новая, уютная беседка. Здесь же надо разместить перголы со скамейками, по которым будут виться растения, сделать круговую смотровую дорожку. Эти объекты позволят людям рассредоточиться по территории острова, уединиться в кругу цветущего разнообразия. Так, например, в одном секторе мы предполагаем разместить теневые виды растений, на солнцепеке – другие, под сенью Ивы – третьи. Это будут сектора, отличающиеся не только по дизайну, но и цветовой и габитуальной композиции растений. Мы также хотим, чтобы девичий виноград и вьющаяся жимолость обвили и закрыли все бетонные блоки, и остров издалека смотрелся именно, как зеленый уголок парка. В целом, мы планируем создать объект в современном европейском стиле новой волны, который будет привлекателен весь рабочий сезон парка, - добавляет Марина Силантьева.

Для того чтобы воплотить все идеи в жизнь уже заготовлен посадочный материал. Он прибыл из Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ. Некоторые растения высадят уже сейчас, к примеру, девичий виноград и жимолость, а вот основная работа все же начнется будущей весной. К тому же в этом месте требуется провести и тяжелые работы – снять старый асфальт.

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