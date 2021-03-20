В Барнауле иномарка чуть было не протаранила стелу Ленинского района

ДТП произошло рано утром. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 20 марта, в Барнауле произошла авария в районе пересечения проспектов Ленина и Космонавтов. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло сегодня утром. На дороге столкнулись Волга и Renault с опознавательными знаками такси Uber. В результате инцидента иномарка вылетела в сугроб, где установлена стела «Ленинский район».

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о трамвае, который ехал в по проспекту Красноармейскому без управления. Водителю удалось остановить вагон на ходу, при этом он сам чуть было не попал под колеса. Несмотря на оживленное движение на перекрестке, никто в результате инцидента не пострадал.