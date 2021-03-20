Трамвай-беспилотник. В Барнауле водитель на ходу остановил неуправляемый вагон

Инцидент произошел на пересечении Красноармейского и Партизанской. Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

В Барнауле очевидцы засняли, как в центре города по рельсам несется никем не управляемый трамвай. Инцидент произошел вчера, 19 марта, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

Участники дорожного движения заметили, как кондуктор пытается догнать параллельно движущийся с ней вагон. Она пыталась заскочить в него на ходу, но не смогла, потом споткнулась и упала. А трамвай продолжил стремительно ехать вперед к перекрестку. Эстафету принял неизвестно откуда появившийся водитель, который тоже начал догонять трамвай. В какой-то момент он смог зацепиться за поручни, но сорвался и чуть не попал под колеса трамвая, но все же успел увернуться.

– Но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак «ок» и мы поехали дальше, - рассказал в паблике «Инцидент Барнаул» очевидец события.

Когда водитель забрался в кабину, «самостоятельный» трамвай наконец-то притормозил. Как так получилось, что транспорт поехал без управления – история умалчивает. К счастью, никто в происшествии не пострадал, несмотря на то, что движение на перекрестке было оживленным.