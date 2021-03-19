На Алтае мужчина поругался с женой и насмерть забил её топором

Когда супруга убитой задержали, он дал признательные показания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд дело жителя Табунского района. Его обвиняют в убийстве гражданской супруги.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, декабрьским вечером в прошлом году 57-летний мужчина распивал алкоголь со своей сожительницей. Все происходило в их доме в одном из сел района. В какой-то момент супруги начали ругаться.

- Мужчина из-за личных неприязненных отношений, нанес гражданской супруге не менее 19 ударов топором в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 56-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - рассказала помощник руководителя следственного управления по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Когда супруга убитой задержали, он дал признательные показания. Следствию удалось собрать достаточно доказательств по делу, материалы с обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения.

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