Сотрудник алтайской автозаправки пойдет под суд за убийство коллеги

Мужчина так и не признал свою вину. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины на автозаправке в Турочакском районе. По данным следствия, с ним мог расправиться знакомый.

Все произошло в служебном помещении АГЗС. В марте прошлого года около двух часов ночи во время ссоры сотрудник станции ударил сменщика тупым предметом по голове, ногам и рукам. Решив, что он уже умер, преступник решил инсценировать разбойное нападение, похитил из кассы 50 тысяч рублей и поджег помещение, где был потерпевший без сознания.

- В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, закрытого перелома левой локтевой кости и множественных кровоподтеков верхних и нижних конечностей, а также термических ожогов 1-2 степени головы и верхней части туловища, - отметили в пресс-службе республиканского следкома.

Пожар на заправке удалось потушить благодаря прохожим. Они вызвали полицию и вытащили потерпевшего на улицу, его госпитализировали, но спасти не смогли.

Мужчина так и не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.