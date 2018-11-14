Скандал в элитном детском саду «Happy Baby»: Выявлено больше 40 эпизодов насилия над детьми

Скандал вокруг элитного барнаульского детского сада «Happy Baby» до сих пор не утихает. Родители пострадавших детей требуют суда над воспитателями и заведующей учреждением. Повод есть, камеры видеонаблюдения засняли издевательства над детьми. Со слов адвоката родителей, официально насчитано уже больше 40 эпизодов насилия над малышами.

На контроль

14 ноября состоится встреча мамы одного из пострадавших детей и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Женщина собирается просить главного российского следователя взять дело на личный контроль.

Напомним, в элитном детском саду несколько месяцев воспитатели жестоко наказывали детей – шлепали, запирали в темных комнатах, толкали. Одна из мам случайно увидела, как ее ребенка волоком тащат по коридору в старшую группу, он плакал и просил о помощи.

Жестокое обращение с детьми в детсаду Барнаула. Видео СК России.

Детский сад пытался оправдаться после инцидента. Как пишет «Толк», заведующая Елена Воротникова собрала всех родителей, рассказала им о случившейся ситуации и извинилась. Но родители заподозрили, что это был не единичный случай и потребовали предоставить записи с камер наблюдения.

- Я просмотрела в общей сложности около трех недель пребывания в детском саду. За это время я сняла практически 50 эпизодов, на них только девять раз малыши были закрыты. Другой случай – ребенок вышел в раздевалку и просто замешкался. Он брал какую-то игрушку в кабинке. За это она его швырнула наотмашь на пол. Там есть видео, где идет урок английского. На нем мой ребенок несколько раз громко двигает стул (занятие длилось 52 минуты, дети просто не могли столько времени сидеть неподвижно). За это воспитатель закрыла его в туалете, а преподаватель вел урок дальше, как ни в чем не бывало. Потом этот учитель будет утверждать, что она ничего не видела! – рассказывала ранее корреспонденту «КП» мама одного из пострадавших малышей.

Заведующую детсадом ведут на заседание суда.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Сейчас один из воспитателей находится под стражей, а заведующая садиком под домашним арестом.

- Мы не оправдываем воспитателя, но и не поддерживаем такой завышенной меры ответственности. Кроме того, мы хотим обратить внимание общественности на оценку того видео, которое семья выложила в сеть, оно смонтировано без звука, и многие моменты в этой записи ускорены и крайне двусмысленны, - прокомментировал «Толку» юрист скандального детсада.

Однако записи оказались убедительными для следователей, которые возбудили уголовное дело против руководства садика по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

«За что вы его так наказали?!» Воспитатели элитного садика били детей и закрывали на 40 минут в туалете 00:00 00:00

Пострадали семь маленьких детей

По версии краевого управления Следственного комитета, заведующей достоверно было известно о систематическом причинении физических и нравственных страданий воспитанникам детского сада. Однако никаких мер по устранению нарушений руководителем учреждения не предпринималось. В результате противоправных действий сотрудников дошкольного учреждения пострадали семь малолетних детей в возрасте 4-х и 5-ти лет.

Интересно, что другие сотрудники «Happy Baby» были не в курсе того, как с детьми обращались их коллеги.

- Честно говоря, я в шоке. Я работаю в ясельной группе, и с другими воспитателями мы почти не пересекаемся. Очень неприятная история. Меня вызывали, как свидетеля, я давала показания, но я ничего такого не слышала – ни как плачут дети, ни как их наказывают – наша группа находится в другом крыле здания, - рассказала «КП» воспитатель детсада Лида.

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