СМИ: экс-лидер ЛДПР на Алтае предложила свою кандидатуру на пост главы Октябрьского района

Евгения Боровикова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат АКЗС и экс-руководитель алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова предложила мэру Барнаула Вячеславу Франку свою кандидатуру на место главы Октябрьского района, сообщает «Толк». Напомним, этот пост освободился после задержания силовиками Андрея Овсянникова.

О намерении стать главой Октябрьского района Боровикова написала в письме главе города. По ее словам, стала все чаще получать от избирателей просьбы возглавить район. Она отмечает, что сама проживала в этом районе долгое время после переезда из села Панкрушиха и и от него баллотировалась в краевое заксобрание.

Напомним, Андрея Овсянникова задержали в феврале 2021 года. Он занял должность главы администрации Октябрьского района в ноябре 2020 года – до этого он руководил Троицким районом края.