Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Барнаул
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Барнаул
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество14 марта 2021 11:26

Барнаулец пытался угнать автомобиль, но застрял в сугробе

Владелец авто увидел вора и вызвал полицию
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий

Подозреваемым оказался ранее судимый горожанин

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожный район Барнаула обратился владелец иномарки с заявлением об угоне. Подозреваемым оказался ранее судимый горожанин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 36-летний автомобилист подъехал к зданию и ненадолго отлучился. При этом, он забыл вытащить ключи из замка зажигания. В это время мимо проходил подозреваемый 1983 года рождения, который заметил, что машина открыта, и решил воспользоваться невнимательностью хозяина авто: он сел за руль, но удача была не на его стороне:

- Далеко уехать не удалось, так как машина застряла в сугробе во дворе дома. Заявитель увидел угонщика и вызвал наряд полиции, - отметили в полиции.

Теперь горе-угонщику грозит срок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае ищут опасного беглеца - бывшего спецназовца и бандита

На счету Валерия Вобликова несколько дерзких побегов, убийства и разбои (подробнее)