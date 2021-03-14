Барнаулец пытался угнать автомобиль, но застрял в сугробе

Подозреваемым оказался ранее судимый горожанин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Железнодорожный район Барнаула обратился владелец иномарки с заявлением об угоне. Подозреваемым оказался ранее судимый горожанин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 36-летний автомобилист подъехал к зданию и ненадолго отлучился. При этом, он забыл вытащить ключи из замка зажигания. В это время мимо проходил подозреваемый 1983 года рождения, который заметил, что машина открыта, и решил воспользоваться невнимательностью хозяина авто: он сел за руль, но удача была не на его стороне:

- Далеко уехать не удалось, так как машина застряла в сугробе во дворе дома. Заявитель увидел угонщика и вызвал наряд полиции, - отметили в полиции.

Теперь горе-угонщику грозит срок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».

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