Барнаульские власти опровергли запрет на проведение Масленицы в парке «Арлекино»

Объявление. Скриншот страницы парка "Арлекино" в Instagram

Администрация Ленинского района Барнаула прокомментировала ситуацию с запретом на проведение Масленицы в парке «Арлекино». Ранее об отмене праздника сообщило руководство развлекательного комплекса

- В соответствии с Положением о Ленинском районе в городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской городской Думы от 27.04.2018 №117, администрация района не имеет полномочий в части запрета либо ограничения проведения мероприятий юридическими лицами на территории района, - пояснили власти.

В мэрии подчеркнули, что письмо, которое было направлено в администрацию парка, носило разъяснительный характер, чтобы напомнить о том, что в период пандемии необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и согласовывать мероприятия с Роспотребнадзором.

Напомним, праздник намечался на сегодня, 14 марта.

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