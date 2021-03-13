Районные власти внезапно запретили масленицу в парке «Арлекино»

Объявление (фото: скриншот страницы парка "Арлекино" в Instagram)

Администрация парка «Арлекино» в Барнауле сообщила об отмене праздника «Масленица», намеченного на 14 марта.

- ПРАЗДНИКА НЕ БУДЕТ. Друзья, мы вынуждены вам сообщить, что Масленицу у нас в этом году отменили. Причина - запрет Администрации «на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятии ». Мы хотели сделать для вас настоящий праздник и проводить зиму вместе! Подарить всем нашим гостям бесплатное катание на единственном Колесе Обозрения нашего города... – говорится в объявлении, опубликованном на официальной странице парка в Instagram.

Причем письмо с указанием пришло в пятницу в обед, когда уже невозможно согласовать проведение праздника с компетентными органами. В администрации парка недоумевают – как такое возможно, ведь массовые мероприятия, пусть и с рядом ограничений, но проходят в крае, да к тому же в других парках города проводы зимы состоятся, но почему запрет коснулся только «Арлекино» - остается под вопросом.

В комментариях к посту многие горожане сетуют на то, что не смогу попасть на праздник именно сюда, хотя планировали отдохнуть семьями вместе с детьми.

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