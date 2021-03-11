Завершены поиски пропавшего в Барнауле 10-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома в среду, 10 марта и пропал Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома в среду, 10 марта и назад не вернулся. В его поисках участвовали десятки человек. Об этом в своей группе сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за активный выезд и распространение информации», – написали 11 марта участники поискового отряда. Где именно нашли мальчика и обстоятельства его исчезновения неизвестны.

Напомним, в Алтайском крае продолжают искать 30-летнюю Татьяну Молокову. Ее местонахождение неизвестно с 26 февраля, волонтеры просят помочь найти девушку. Подробную информацию о приметах девушки можно найти здесь.

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