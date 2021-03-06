Молодая девушка пропала в Барнауле

Девушка пропала 26 февраля Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропала 30-летняя Татьяна Молокова. Ее местонахождение неизвестно с 26 февраля, волонтеры просят помочь найти девушку. Об этом пишут в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые ниже плеч, глаза темно-серые.

Как была одета девушка, когда она пропала, неизвестно. Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девушки, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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