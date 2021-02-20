Мама девочки, которой алтайские врачи прокололи легкое, опровергла информацию о 13 колотых ранах

Погибшая Варя Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мама погибшей девочки, которой алтайские врачи прокололи легкое, опровергла информацию о 13 колотых ранах. Сообщение появилось в СМИ, однако женщина заверила, что экспертиза еще не готова.

- Еще ничего не известно. Не знаю, откуда это пошло, мы сейчас с адвокатом готовим опровержение. Также и относительно отстранения врачей, мы неоднократно обращались в Минздрав с ходатайством, но нам не отвечают уже в течение полутора месяцев, - рассказала Регина Голошубова.

Трагедия произошла 11 января. Годовалая Варя вылила на себя полстакана кипятка, поражение было не сильным. Но родители решили перестраховаться и повезли девочку к врачам в Советскую ЦРБ.

По словам матери, врачи решили поставить катетер, но во время процедуры произошло непредвиденное. Женщина вспоминает, как в реанимации начали бегать и искать аппарат ИВЛ.

- Я стала уже кричать, и требовать пустить меня к ребенку. Тогда только они открыли дверь. «Мы потеряли Варю». Это все, что они сказали. Не выразили соболезнований, не объяснили ничего. Когда я спросила, что они сделали с ней, они спокойно сказали: «У нее остановилось сердце»», – вспоминает Регина Голошубова, – «Я вбежала в палату … на кроватке лежала моя Варя, уже накрытая простынкой. В палате было пусто, и тихо, не было ни аппаратов ИВЛ, ничего, что бы хоть отдаленно указывало, что ее пытались спасти, - цитирует слова матери Сахамедиа.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Семья надеется переквалифицировать дело и привлечь медиков за халатность.

- Она умерла в результате прокола легкого, но пока комиссионная экспертиза не готова, рано что-то говорить, - говорит Региона.

Старшая дочка Голошубовых, 6-летняя Василиса, скучает по сестренке. Вчера было 40 дней с ее смерти. Мама говорит, она плачет каждый день, с ней работают психологи.

- Моя крошка, сегодня уже 40 дней, как тебя с нами нет. Время летит, а жизнь словно остановилась. Мы скучаем, - написала Регина у себя на странице в Инстаграме.

Варю похоронили еще 13 января в селе Красный Яр Советского района, там у Регины живет мама, к которой в гости приезжали Голошубовы.

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