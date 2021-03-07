В Барнауле бесплатно покажут советские фильмы

Можно будет посмотреть две картины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

7 марта, накануне Международного женского дня, барнаульцы и гости краевой столицы смогут бесплатно посмотреть на большом экране два советских фильма. Сеансы пройдут в кинотеатре «Премьера» (ул. Крупской, 97), сообщает минкульт Алтайского края.

Первый показ запланирован на 11 часов. Зрители увидят фильм «Валентин и Валентина» (0+) режиссера Георгия Натансона. Он рассказывает о первой любви восемнадцатилетних. В главных ролях: Марина Зудина и Николай Стоцкий.

Другой сеанс состоится в 13 часов. На большом экране покажут картину «Гарем Степана Гуслякова» (12+). Фильм снят снят по мотивам рассказа Бориса Лапина «Клавдюшка». В центре сюжета история любви – у Степана Гуслякова счастливая семья - жена и дети. В него влюбилась соседская девушка. Она ему нравится, но он не воспринимает всерьез ее чувства, однако вскоре жизнь героя серьезно меняется. Среди актеров, которые снялись в картине, Владимир Литвинов, Ольга Богачева и Алла Демидова

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