Как и где в Барнауле отметить 8 марта

Отдыхать будем три дня – 6, 7 и 8 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро всех нас ждут длинные выходные в честь Международного женского дня. Отдыхать будем три дня – 6, 7 и 8 марта. Как и где можно развлечься в Барнауле 8 марта, какие праздничные ярмарки посетить – в нашей подборке.

Торговые центры

В честь 8 марта торговые центры обычно устраивают праздничные мероприятия с конкурсами и розыгрышами призов, а магазины делают хорошие скидки.

ТРЦ «GALAXY»

Адрес: пр. Строителей, 117

6 и 7 марта с 12.00 до 18.00 здесь будет проходить ярмарка душевных подарков. На них можно купить изготовленные вручную блокноты, хоумборды, ключницы, открытки, брелоки, подставки для телефона и многое другое. А 8 марта в торговом центре проведут праздничное мероприятие, организуют весеннюю фотозону, где будет работать профессиональный фотограф, и разыграют подарки.

ТРЦ «Весна»

Адрес: ул. Малахова, 86В

В ТРЦ «Весна» праздник начнется 8 марта в 16.00. Каждой посетительнице, которая сделает фото в торговом центре, обещают гарантированные подарки от спонсоров.

– Вас ждет зажигательный ведущий, живая музыка, танцевальное поздравление от коллектива «Сок» и крутые подарки, – сообщают администраторы ТЦ.

ЦВиР «Огни»

Адрес: ул. Антона Петрова, 219Б

Стоимость: бесплатно

В «Огнях» 6 и 7 марта с 10.00 до 20.00 часов марта будет проходить ярмарка мастеров, на которой можно будет приобрести подарки ручной работы. Продавцы уверяют, что их изделия уникальны и не сравнятся с китайским ширпотребом.

Мастер-классы

Длинные выходные – отличная возможность научиться чему-то новому. Тем более, что в честь праздников в городе проводят много интересных мастер-классов.

Кондитерское мастерство

В честь Международного женского дня кондитерская студия «Глазурь» (ул. Геодезическая ул., 47е) проводит два мастер-класса. 7 марта с 11.00 до 16.00 гостей научат делать торт по уникальному рецепту с романтичным названием «Торт для милых дам» (6+). Стоимость участия – 2790 рублей. А 8 марта с 11.00 до 13.00 в студии проведут детский мастер-класс «Весенний праздник» (0+). На мероприятие приглашают девочек и мальчиков от четырех лет. Кондитеры приготовят вместе с детьми ароматные и красивые пирожные, украшенные цветочками и ягодками. Цена участия – 900 рублей.

Рисование картин

Студии творчества «Лампа» (ул. Власихинская, 89) приглашает на мастер-класса по рисованию картин. Так, для детей 7 марта с 13.00 до 16.00 проведут МК «Букет для мамы» (8+). Стоимость – 1000 рублей. Все материалы включены в стоимость. Для взрослых 7 марта пройдет МК «Интерьерная картина». Цена зависит от размера холста – от 1300 до 1900 рублей.

Парк

8 марта в 13.00 парк «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128) приглашает барнаульцев на развлекательную программу «Сегодня праздник у девчат!» (0+). Гостей ждут конкурсы, розыгрыши, творческие номера, показ-дефиле «дама с собачкой» от модельного агентства «Стиль», фотосессия с нарядными питомцами и много других сюрпризов. Вход свободный.

Бесплатные кинопоказы

Каждые выходные в кинотеатре «Премьера» (ул. Крупской, 97) проходят бесплатные кинопоказы. Ближайший состоится 7 марта и будет приурочен к Международному женскому дню. В 11.00 покажут фильм «Валентин и Валентина» (12+), в 13.00 – «Гарем Степана Гуслякова» (12+).

Котокафе

6 марта в 18.30 в котокафе «Nikomur» (пр. Красноармейский, 108) специально для прекрасных дам на большом экране покажут культовый фильм «Красотка» 1990 года (18+). Стоимость билета - 250 руб.

- Котики смотрят его в пятый, а может, и в 105-й раз – лапок не хватает, чтобы все сосчитать. Фильм про любовь и чудеса под нетленную музыку Roxette, - пишут организаторы.

Экзотическая выставка

В преддверии праздников в музее «Город» (ул. Л. Толстого, 24) открылась уникальная выставка живых тропических богомолов. Здесь можно своими глазами увидеть редких и необычных насекомых со всего света, узнать об их жизни и даже подержать богомолов на руках! Стоимость билетов: взрослые - 300 рублей, дети и пенсионеры - 200 рублей. Дети до 4-х лет и инвалиды – бесплатно. 0+ .График работы: вторник-суббота с 10.00 до 18.00 Тел. для справок: (3852) 63-64-91.

Фестиваль «Тайны ювелирной моды»

Лучшие друзья девушек – это бриллианты. И даже если вам не подарили парочку бриллиантов на 8 марта, не расстраивайтесь! Окунуться в блистательный мир ювелирной моды вы сможете, посетив фестиваль «Модные акценты» (6+), который пройдет 6 марта в 14.00 в Художественном музее алтайского края (ул. Горького, 16). Во время встречи руководитель сети ювелирных салонов «Частная коллекция» Нина Глушакова расскажет о современных ювелирных трендах, приоткроет секреты процесса работы с известными ювелирными домами, а также представит коллаборационные коллекции украшений. Стоимость билета на встречу: 20-60 рублей.