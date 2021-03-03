«Посуду-центр» в Барнауле преобразуют под новый проект

Подготовка центра под несостоявшийся ковид-госпиталь Фото: Олег УКЛАДОВ

«Посуду-центр» в Барнауле начали готовить под новый проект. Что именно появится на этом месте, пока не известно.

Как сообщает Банкфакс, в мэрию обратилось ООО «СЗ «Союз Фирсово» (дочерняя компания ИСК «Союз», владельца «Посуда-центра»). «Союз Фирсово» хотел бы подготовить проект межевания земельного участка по пр. Ленина, 154.

- Нынешнее назначение участка позволяет возвести там торговый центр. Однако при желании назначение можно изменить. Территория относится к зоне, которая допускает размещение домов высотой до 25 этажей, а также зданий для развлекательных, спортивных, образовательных заведений, гаражные комплексы и другое, - пишет издание.

Напомним, «Посуду-центр» на Ленина, 154 в ноябре 2020 года начали готовить под ковидный госпиталь. Однако власти края от идеи отказались, связав это, в частности, с дороговизной проекта, стоимость которого могла достичь 400 млн рублей, не считая закупки нового медоборудования.