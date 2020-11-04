Как проходят работы по созданию ковидного госпиталя в барнаульском «Посуда Центре»

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском «Посуда Центре» продолжаются работы по подготовке к строительству госпиталя для лечения больных коронавирусом. Планируется, что в ближайшее время там начнут работать строители. Фотокорреспонденту «Комсомолки» Олегу Укладову удалось побывать внутри здания и запечатлеть процесс.

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как ранее сообщал глава Барнаула Вячеслав Франк, в работе по подготовке принимают участие порядка 100 волонтёров. Они помогают разбирать стеллажи и вывозить имущество магазина.

- Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации. В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ, - отметил глава города Вячеслав Франк.

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Работы будут проводить в три смены. Всего в строительстве будет задействовано около 200 человек.

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, решение о переоборудовании торгового центра в госпиталь принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Всего на открытой площадке, а это около 15 тысяч квадратных метров, можно разместить от 500 до 600 коек.

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Посуда Центр" в Барнауле освобождают под ковидный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

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