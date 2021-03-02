Все трассы Алтайского края открыли для движения

На трассе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возобновили движение на всех трассах региона. Ранее проезд был ограничен из-за непогоды, сообщает минтранс края.

Последним полностью открыли движение на дорогах Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области и Поспелиха - Курья - Третьяково – граница Казахстана.

Всего на дорогах Алтайского края работают 548 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за снегопада в Алтайском крае 1 марта несколько трасс перекрыли из-за метелей и снежных заносов, также отменили более 50 автобусных рейсов. В Мамонтово, Ребрихе и Тальменке за ночь были установлены новые рекорды на 1 марта по количеству осадков за все время наблюдений. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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