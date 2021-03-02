Из-за последствий снегопада 1 марта 2021 в Бийске на линию не вышли трамваи

Специалисты расчищают пути Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром во вторник, 2 марта, в наукограде приостановили движение трамваев. Из-за обильного снегопада 1 марта 2021 в Бийске отключили подачу электроэнергии на линиях, пишет «Бийский рабочий».

В администрации алтайского наукограда рассказали, что специалисты «Бийскгортранса»не смогли очистить трамвайные пути, поэтому движение этого вида транспорта приостановили в полночь. Его возобновят после полной расчистки путей.

Ранее мы сообщали о том, что из-за снегопада в Алтайском крае 1 марта несколько трасс перекрыли из-за метелей и снежных заносов, также отменили более 50 автобусных рейсов. В Мамонтово, Ребрихе и Тальменке за ночь были установлены новые рекорды на 1 марта по количеству осадков за все время наблюдений.

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