Маленькую школьницу вынесли из горящего дома в Новоалтайске

Взрослых в момент происшествия в доме не было Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 1 марта в Новоалтайске спасатели вытащили из горящего частного дома ребенка. Взрослых в момент происшествия в доме не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло в жилом доме на улице Рабочая. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев, после чего спасатели немедленно выдвинулись на место ЧП.

- На момент прибытия к месту пожара открытым огнем горел гараж и часть крыши двухквартирного жилого дома. От очевидцев пожара поступила информация о том, что внутри дома находится ребёнок. Мною незамедлительно было принято решение звеном газодымозащитной службы проверить все помещения дома, - рассказал начальник караула Юрий Соколов.

Девочку, которая учится в четвертом классе, спасли за несколько секунд. После этого пожарные принялись за тушение пламени, на полную ликвидацию ушло 50 минут. Общая площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

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