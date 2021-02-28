Водитель Chevrolet сбил в Барнауле 30-летнюю женщину на переходе

ДТП произошло в Барнауле 28 февраля в 11.45 на улице Юрина Фото: Олег УКЛАДОВ

ДТП произошло в Барнауле 28 февраля в 11.45 на улице Юрина в районе дома № 139.

По данным ГИБДД города, водитель - мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, допустил наезд на пешехода - 30-летнюю женщину.

- Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила телесные травмы. Ей была оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, госпитализация ей не потребовалась, - рассказали в полиции.

Сейчас по этому факту проводится проверка, ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.

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После он пытался скрыться, подвергая пешеходов смертельной опасности. После задержания он уснул в патрульном автомобиле (подробнее).