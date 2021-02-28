Пьяный водитель Gelаndewagen устроил ДТП у торгового центра в Барнауле

Скриншот видео vk.com/incident22

26 февраля в 16:45 нетрезвый водитель Gelаndewagen устроил ДТП на парковке у ТРЦ "Галактика" в Барнауле.

- Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что мужчина 1992 года рождения при возникновении опасности не снизил скорость и допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением водителя 1990 года рождения. ДТП оформлено с материальным ущербом, - сообщается в группе "Инцидент Барнаул".

На видео, размещенном в паблике, заметно, что мужчина неуверенно садится за руль, затем едет по тротуару и врезается в автомобиль. Причем очевидцы сообщают о трех ДТП, а не об одном.

- После он пытался скрыться по тротуарам, подвергая пешеходов смертельной опасности. Загруженность проспекта Строителей помешала быстрому прибытию экипажа ДПС и Росгвардии. По прибытии он был задержан и уснул в патрульном автомобиле, - сообщил участник сообщества.

В ГИБДД отметили, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него возбудили административное дело. По факту проводится проверка.

Также отмечается, что мужчина ранее был лишен водительских прав.