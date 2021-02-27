Новая дорожная техника вышла на улицы Бийска чистить снег

Новый шнекоротор. Фото: пресс-службы администрации Бийска

В Бийске на очистку снега вышла новая дорожная техника «Бийскгортранса». Как сообщают в пресс-службе мэрии, дорожники провели ее испытание и обкатку на улице Васильева.

В соответствии с техническим паспортом, обкатка оборудования должна поводиться не менее 200 часов при незначительных нагрузках. В администрации города отмечают, что в ходе первых проходов новый навесной шнекоротор показал высокую эффективность и производительность.

– Поставленная техника, учитывая ее высокую производительность, стала отличным подспорьем при уборке дорог города, – отмечают в пресс-службе мэрии.

Также теперь бийчан будут информировать о том, где именно в городе работает дорожная техника.

Напомним, ранее в Бийске произошел коллапс с транспортом из-за неочищенных дорог.