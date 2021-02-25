Ревнивого барнаульца приговорили к девяти годам колонии за убийство соперника

Он не смог смириться с тем, что возлюбленная нашла нового мужчину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор по делу 33-летнего местного жителя, убившего нового ухажера возлюбленной. На убийство он пошел из ревности.

По информации регионального управления следкома, мужчина так и не смог смириться с тем, что он расстался с любимой. Долгое время он искал встреч, звонил, писал сообщения, а когда узнал, что у неё появился новый возлюбленный, то сильно приревновал.

- В ноябре прошлого года он пришел в квартиру девушки и нанес не менее 13 ножевых ранений сопернику. От полученных травм 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснили в управлении.

Во время следствия барнаулец раскаялся и осознал, что натворил. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить матери погибшего пять миллионов рублей в качестве морального вреда.

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