Четверо бийчан похитили мужчину из-за долга в 240 тысяч рублей

Их осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ

Четверо мужчин из Бийска отправятся в колонии отбывать наказание за похищение человека из-за долга в 240 тысяч рублей. Это все произошло в начале 2017 года, но решение суд вынес только сейчас.

Как пишет региональный СК, рецидивист привлек своих друзей, которых попросил представиться покупателями машины. Они встретились с потерпевшим в Барнауле, где в принадлежащем ему автомобиле связали скотчем руки и угрожая ножом, потребовали погашения долга, а также пригрозили отвезти в Бийск и продолжить насильно удерживать в безлюдном месте. Мужчина согласился в обмен на свое освобождение частично погасить имеющийся долг своим автомобилем.

К счастью, их задержали сотрудники полиции. В ходе следствия была также причастность мужчин к совершению ряда грабежей торговых павильонов в Бийске, в результате которых были похищены деньги на общую сумму более 940 тысяч рублей.

Им назначили наказание от 6 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режима.