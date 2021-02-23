В Барнауле продолжается социальная акция «Снежный штурм»

С 22 на 23 февраля волонтеры вновь отправились на расчистку территорий от снега Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжают помогать пожилым людям в рамках социальной акции «Снежный штурм». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 22 на 23 февраля волонтеры вновь отправились на расчистку территорий от снега.

Накануне студенты убрались на территориях, прилегающих к двум городским медицинским учреждениям - №4 на улице Юрина, 166а и горполиклинике №3 на улице Молодежной,35. Также они очистили от снега и наледи крыши зданий. Всего в акции приняли участие 118 молодых людей.

- Также в рамках конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021» 22 и 23 февраля оказана доставка продуктовой помощи 72 пожилым и одинокопроживающим людям, - отметили в мэрии.

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