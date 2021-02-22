Барнаульские студенты помогают в уборке снега

Студенты вышли на уборку снега.

Барнаульские студенты в рамках акции «Снежный штурм» помогают в уборке снега. Участники уже расчистили территории, прилегающие к городской больнице № 4 (ул. Юрина, 166а) и городской поликлинике № 3 (ул.Молодёжная, 35).

- Силами студенческой молодежи собран снег с территорий медучреждений, при наличии возможности очищены от снежных навесов и наледи кровли зданий. Сегодня участниками «Снежного штурма» оказана помощь двум пожилым людям, проживающим в частном секторе. Студенты почистили дворовые и придомовые территории, а также крыши строений от снега и сосулек, - сообщает мэрия на своем официальном сайте.

Ранее стало известно, что в этом сезоне из-за плохо расчищенного снега пострадали более 2,5 тыс. человек. Люди падали на гололеде, большинство инцидентов пришлось на дворы и дворовые проезды, за которыми должны следить управляющие компании. В итоге прокуратура вынесла мэрии предписание на приведение территорий в порядок.