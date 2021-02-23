Рубцовчанки прокатились на гусеничном тягаче в честь Дня защитника Отечества

Машина с легкостью покорила бездорожье. Скриншот видео "Вести22"

Сегодня, 23 февраля, в Алтайском крае проходят акции, посвященные Дню защитника Отечества. К примеру, в Рубцовске женщины решили поздравить мужчин, прокатившись на гусеничном тягаче по сугробам.

Видео поездки было опубликовано на сайте «Вести 22». На кадрах видно, как машина с легкостью покоряет бездорожье. По данным телеканала, таким оригинальным образом мужчин решили поздравить сотрудницы предприятия Алтайтрансмаш-сервис.

Тем временем, сотрудницы ГИБДД в Рубцовске поздравили с праздником автомобилистов. Представительницы правоохранительных органов пожелали водителям хорошего настроения, безопасных дорог и вручили памятные подарки. Об этом сообщает портал «ВРубцовске».

Напомним, в Барнауле также прошли памятные мероприятия: жители города и чиновники возложили цветы к Мемориалу Славы, а также приняли участие в праздничной программе в концертном зале «Сибирь».