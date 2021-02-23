Алтайские чиновники возложили цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

В Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня, 23 февраля, чиновники Алтайского края приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Кроме того, губернатор Виктор Томенко пообщался с горожанами и поздравил с праздником ветеранов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в возложении цветов приняли участие спикер краевого парламента Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители председателя краевого правительства, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, а также главы организаций и волонтеры. Мероприятия прошли у скульптурной группы «Прощание», монумента полным кавалерам ордена Славы и гражданам, которые удостоены звания Героя Советского Союза, а также у пантеона с именами погибших воинов.

Также на сегодня запланирован праздничный концерт в зале «Сибирь». В ходе программы глава региона вручит почетные грамоты Правительства Алтайского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В меру упитанный, в меру воспитанный: статисты и женщины о типичном мужчине Алтая

Портрет «среднего» защитника от Алтайкрайстата не совпал с опросом «Комсомолки» (подробнее)