Экс-кандидат в президенты Грудинин раскритиковал мэрию Барнаула за запрет митинга КПРФ

В разговоре с журналистами он подверг критике решение барнаульских властей Фото: Олег УКЛАДОВ

22 февраля в Барнаул приезжал российский бизнесмен, политик-коммунист Павел Грудинин. В разговоре с журналистами он подверг критике решение барнаульских властей о запрете митинга КПРФ.

«Лучше разрешать митинги, чем потом ждать несанкционированных действий. Ведь в Конституции сказано, что мы можем собираться мирно и безопасно. Да и когда массовые спортивные мероприятия проходят – это нормально, метро в Москве всегда переполненное. И одновременно с этим запрещать митинги – это неумно. Власть не должна бояться», – цитирует Грудинина «Политсибру».

Мнение экс-кандидата в президенты поддержала и персек крайкома партии Мария Прусакова. По её словам, реготделение сделало все, чтобы распространить информацию о мероприятии, и некоторые могут не знать об отмене митинга. Поэтому она сказала, что все же придет в назначенное время. Свое слово она, кстати, сдержала.

Напомним, партия планировала провести сегодня митинг против политических репрессий. Однако власти мероприятие согласовывать отказались.

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