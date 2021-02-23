Алтайские коммунисты переизбрали главу реготделения

Персеком крайкома вновь стала Мария Прусакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 22 февраля, прошла 49-ая отчетно-выборная конференция в алтайском отделении КПРФ. В ходе собрания коммунисты переизбрали первого секретаря крайкома.

Как пишет «Политсибру», единственным кандидатом на пост была Мария Прусакова, которая занимает должность с 2016 года. Тогда она сменила на посту Сергея Юрченко, а повторно её переизбрали в 2018 году.

- Несмотря на многочисленные внутренние конфликты два с половиной года назад (когда партия потеряла нескольких членов из числа депутатов), Прусакова сохранила власть в своих руках и заручилась поддержкой федерального руководства партии, - отмечает издание.

Кроме того, во время конференции коммунисты приняли отчет о работе за последние два года, переизбрали состав крайкома и определили делегатов, которые отправятся на Съезд ЦК в Москве. Мероприятие планируется на апрель.