Баскетболисты «Барнаула» одержали победу над ставропольским «Динамо»

Игра прошла в спорткомплексе «Победа». Фото: БК "Барнаул" во Вконтакте

Игроки баскетбольного клуба «Барнаул» разгромили ставропольскую команду «Динамо». Матч прошел в рамках регулярного чемпионата российской Суперлиги-2.

Как сообщает «Алтайский портал», команды боролись за первую строчку в чемпионате. Первую часть игры команды играли на одинаковом уровне. В конце второй четверти наша команда смогла оформить двузначный перевес – 50:40, третью четверть разницы в десять очков сохранялась, а конце матча нашим баскетболистам удалось сделать мощный рывок.

- Порадовали зрелищными атаками Дмитрий Злобин и Алексей Чиликин. Даниил Синегубов до последней минуты имел идеальную статистику - шесть из шести бросков с игры, шесть из шести штрафных. И лишь под занавес матча позволил себе слабину: заработав для своей команды 100-е очко со штрафной линии, Даниил смазал вторую попытку. Окончательный счет установил его тёзка - Даниил Дергачёв, также реализовавший один штрафной из двух, - отмечает издание.

В итоге игра закончилась со счетом 101:77. Следующий матч назначен на 28 февраля: «Барнаул» сыграет с гостями из Ростова-на-Дону.

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