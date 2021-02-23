В меру упитанный, в меру воспитанный: статисты и женщины о типичном мужчине Алтая

Возраст среднего алтайского мужчины - 38 лет Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ко Дню защитника Отечества Алтайкрайстат подготовил информацию о «сильной половине» Алтайского края. Данных немного, они запаздывают на год (информация на 1 января 2020 года), но тем не менее, любопытны. Получается (впрочем, не удивительно), что мужчин на Алтае меньше, чем женщин – 46,2%. При этом из миллиона мужчин почти 600 тысяч живут в городах. Возраст среднего алтайского мужчины - 38 лет. И он младше по возрасту средней статистической женщины на пять лет (средний возраст женщин – 43,07 года).

А что думают по поводу среднестатистического алтайского мужчины – женщины. С этим вопросом мы обратились к небезызвестным персонам.

Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края:

-Профиль моей работы позволяет общаться с широкой аудиторией мужского населения. Средний возраст, с которым мне приходится чаще сталкиваться - мужчины 45-50 лет. У них, как правило, высшее образование. Это интеллигентные, воспитанные люди.

Людмила Комарова, доктор биологических наук:

-Я думаю, что средний статистический возраст мужчины Алтайского края - 50 лет. Это люди, которые живут в капитализме, а выросли и родились в социализме. Очень по-разному сложилась их жизнь. В основном, это состоявшиеся мужчины, знающие что они хотят и много чего добились. Это предприниматели, офицеры. Средний класс успешных. А молодых, которые уезжают я в типичных представителях Алтая не вижу. Молодые похожи на комаров: встретить самку, оплодотворить и с легкостью лететь дальше.

Наталья Николенкова, поэтесса:

- Я со среднестатистическими мужчинами не общаюсь. Судьба такая, попадаются экстранеординарные. А среднестатистический - это, наверное, скучный, полноватый, любящий пиво, шашлыки и бардовские песни на природе под гитару.

Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края:

- Это сложный вопрос, я вообще стараюсь не мыслить среднестатистическими категориями. Но если пытаться ответить, то это образ сибиряка, человека достаточно надежного. Он немного суровый, интравертированный (не открывающийся каждому встречному), может быть, не сильно щедрый на быструю улыбку и быстрый контакт, но в то же время более основательный. Когда я в других местах бываю и сравниваю, то мне кажется наши сибиряки - это такие мужчины, на которых в каком-то смысле земля держится.