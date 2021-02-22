Комплекс во время строительства Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В «Белокурихе Горной» открылся первый гостиничный комплекс. Он состоит из трех гостиниц на 47 номеров и кафе, рассчитан на 100 человек. Его должны были открыть еще в июне 2020 года, но это удалось сделать только сейчас.

Сегодня площадка Белокуриха Горная обеспечена внешней инженерной структурой, ведется активное развитие дорог, в том числе, с привлечением средств федерального бюджета, активно строятся коммуникации. На сегодня здесь уже работают горнолыжный комплекс, ресторан, историко-архитектурные объекты, сообщает управление края по развитию туризма и курортной деятельности в своем Инстаграме.

- Мне этот проект интересен, строил для души, здесь место уникально. В отличие от Горного Алтая Белокуриха будет круглогодичной, это скажется на ценовой политике. Я хочу, чтобы здесь могли отдыхать обычные люди, поэтому и цены будут доступными, - рассказывал ране инвестор гостиничного комплекса Николай Калун.