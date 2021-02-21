На Алтае руководство мясоперерабатывающего предприятия обвиняют в многомиллионном мошенничестве

Обвиняемым по делу проходит соучредитель предприятия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества на предприятии ООО «Алтаймясопром».

Обвиняемым по делу проходит соучредитель общества с ограниченной ответственностью. В его действиях усматривалось мошенничество в особо крупном размере, а также неправомерные действия при банкротстве.

Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 год обвиняемый, находящийся в статусе соучредителя и фактического руководителя, похитил с предприятия имущество. Это притом, что на тот момент ООО уже имело признаки банкротства и находилось в критическом финансовом состоянии.

По поддельным документам с территории предприятия вывезли специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и самих животных на общую сумму более 166 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, рассматривать уголовное дело будет Тальменский районный суд.

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