Бийчанин перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Жителей просят не быть доверчивыми. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 53-летний инженер-конструктор стал жертвой мошенников, перечислив им 420 тыс. рублей. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что была задержана группа мошенников, которые оформили на его имя кредит.

Ему сказали, что нужно «спасать» его счета. Для этого нужно перевести их на сторонний счет в другом банке. Под диктовку инженер зашел в личный кабинет и под диктовку оформил на себя кредит.

- Затем бийчанин доехал до ближайшего отделения финансовой организации, снял 420 000 рублей, дошел до банкомата и внес их туда, куда и просили неизвестный. По возвращению домой ему снова позвонили, сказали, что он все делает правильно и волноваться ни о чем не стоит. В этот момент в разговор вмешалась супруга и попыталась объяснить мужу, что он не спас, а наоборот отдал денежные средства посторонним людям. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело, - сообщает региональное управление МВД.