Полицейские Барнаула задержали похитителя люков

Люки предполагаемый вор сдал в металлолом Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Барнаула вышли на след предполагаемого похитителя канализационных люков.

Заявление в дежурную часть УМВД России городу Барнаулу принес руководитель одной из компаний, занимающейся обслуживанием городских коммунальных сетей. Он рассказал, что неизвестные похитили крышки канализационных люков.

Как подтверждают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, личность подозреваемого установили. Им оказался 33-летний житель Барнаула. Ранее у него уже были проблемы с законом. Задержанный дал признательные показания. По его словам, украденные люки он стал в пункт приема металлолома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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