Если прошлая зима на Алтае выдалась снежной, но нынешняя – скользкой. Причина тому – капризы природы в виде оттепелей и колючих февральских дождей, «придавленные» сверху крепким морозцем. И ведь как назло – коммунальщики в этот момент будто залегли в зимнюю спячку – песка, словно снега зимой, не допросишься!- За уборкой снега наша управляющая компания следит, но, когда был сильный гололед, тропинки к подъездам никто не посыпал. Я позвонила в организацию, попросила предпринять меры, на следующий день они все-таки привезли песок. Но ощущение было, что они просто набрали земляные комки и раскидали во дворе. Ситуация ничуть не улучшилась, - рассказала «Комсомолке» жительница дома на улице Чеглецова.В итоге Барнаул мог бы легко претендовать на проведение зимних Олимпийских игр – льда и снега у нас предостаточно! Да и жители – очень спортивные! Так, «олимпиаду» открыл барнаулец Никита Марфутин, прокатившийся с ветерком на сноуборде по склонам центра города на Красноармейском проспекте. Преодоление «горнолыжной трассы» с легкостью далось мужчине, свой заезд он снял на видео и выложил в социальных сетях.– Мы с друзьями часто катаемся на сноубордах в Алтайском крае и Республике Алтай. Идея снять этот ролик появилась неожиданно – я просто вышел из дома и, грубо говоря, увидел готовый склон на Красноармейском проспекте, грех было этим не воспользоваться. Вернулся обратно, взял сноуборд, покатались и записали видео. Роликов было несколько, опубликовали самый удачный, – рассказывал Никита «Комсомолке».Чуть раньше жительница города рассказала, что прокатилась по Красноармейскому на санках. Видеоролика зимних забав нет, но представить такую картину несложно.Тем временем, в Новоалтайске мужчина показал произвольную программу по фигурному катанию, передвигаясь по городу на коньках! Судя по комментариям, действие заметили на тротуаре по улице Октябрьской. Сделать тройной тулуп фигуристу, конечно, не удалось, но позабавить прохожих получилось точно! Конькобежцев встречали и на центральных проспектах Барнаула.И это еще не все варианты, как удержаться на скользких дорогах! Особой изобретательностью отличилась одна из жительниц Барнаула, оставив в соцсетях следующий комментарий:- Я собаке ногти нынче не стригу, гулять идём, вся надежда, что она хоть когтями зацепится, если ветер дунет.Крепитесь люди, скоро лето! А пока что на коммунальщиков надейтесь, да сами не плошайте!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКруче Шерегеша: барнаулец превратил Красноармейский проспект в «горнолыжную трассу» и снял эффектное видеоГорожанин рассказал, что не ожидал, что его ролик будет так популярен (подробнее)