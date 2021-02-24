«Алтайэнергосбыт» рассказал, как в ковидный год смог добиться снижения долгов в ЖКХ-секторе

Генеральный директор энергокомпании Валерий Нагорнов Фото: предоставлено пресс-службой

Вопреки многолетней традиции, ЖКХ-сектор Алтая в 2020 году снизил долги перед АО «Алтайэнергосбыт» на 29 млн рублей (к 2019 году). Об этом генеральный директор энергокомпании Валерий Нагорнов сообщил на встрече с прессой, подводя итоги года.

По его словам, это стало возможным благодаря взаимодействию с Минпромом и Правительством Алтайского края, вместе с которыми проблема решалась детально по каждому району-должнику. Вторую причину топ-менеджер видит в агентских договорах, которые энергокомпания заключает в последние годы с предприятиями отрасли на сбор платежей и печать квитанций для их клиентов. Это профилактирует возникновение долгов коммунальных предприятий перед энергокомпанией, так как последние полностью видят поступления за электроэнергию. Очевиден выигрыш и клиентов, которые получают расширенные возможности. Так, в 2020 году на официальном сайте энергокомпании был внедрён онлайн-сервис по оплате услуг-ЖКХ, позволяющий бытовым клиентам, благодаря агентскому договору, оплачивать тепло-воду и другие ресурсы дистанционно.

«Собираемость платежей в Славгороде, где мы заключили агентский договор на тепло и водоснабжение, достигла 94%, что очень неплохо для отрасли. Теперь стоит задача выйти на 100%, - аргументирует Валерий Нагорнов. - А в Павловске, где мы работаем дольше, процент оплаты уже 113%, то есть идут не только текущие платежи, но и погашаются долги прежних периодов».

По его словам, рост платежей за ЖКХ-услуги напрямую связан с целым комплексом мероприятий, которые энергокомпания проводит с потребителями комуслуг: информирует о возникновении долга, а в крайнем случае обращается в суд. Пока «Алтайэнергосбытом» заключено 18 агентских договоров в регионах присутствия и в 2021 году экспансия в новый для компании сегмент - ЖКХ - продолжится.