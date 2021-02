Названы даты проведения Шукшинских дней на Алтае

В прошлом году фестиваль перенесли в онлайн формат Фото: Анна СЕМИНА

Организаторы сообщили о проведении в 2021 году фестиваля Шукшинские дни на Алтае.

Одно из самых масштабных народных событий из культурной жизни Алтайского края пройдет с 20 по 24 июля. Такие даты обозначены в опубликованном на днях сводном календаре на текущий год. Программа уже формируется.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии фестиваль Шукшинские дни на Алтае впервые в своей многолетней истории проведения был отменен. Часть событий удалось перенести в формат онлайн, а Шукшинский кинофестиваль в соответствии с требованиями организаторов все же состоялся в офлайне, но был перенесен на осень.

Отметим, кроме Шукшинских дней в плане министерства культуры на этот год провести Литературный фестиваль Роберта Рождественского (17-19 июня). Также в сводный календарь попал фестиваль Because of The Beatles (30 июля – 1 августа) и многое другое.

