Культурная жизнь Алтайского края после пандемии готовится вернуться в привычный ритм веселья и радости: специалисты Алтайтурцентра и регионального управления по развитию туризма и культурной деятельности составили событийный календарь на 2021 год.МартВ него вошли 42 наиболее крупных события. Они пройдут в ближайшие 10 месяцев, и открывает этот праздник жизни гастрономический фестиваль «Сибирская Масленица». Она состоится на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино 13 марта. Гостей ожидает яркое представление с блинами, конкурсами, творческими номерами, конноспортивными соревнованиями и масленичными забавами.Также в марте состоится спортивный фестиваль для рыболовов «ЛедОк» на Завьяловских озерах. Участников и сострадающих ждут на озере Мостовом в селе Харитоново 20 марта. В программе наваристая уха, веселые игры и конкурсы и, конечно же, горячая баня.АпрельВ апреле состоятся традиционные для этого времени года состязания по рафтингу и гребному слалому «Лосиные игры» (17-18, 24-25 апреля). Старты пройдут на реке Лосихе в Первомайском районе.В эти же даты (24-25 апреля) на Правобережном тракте в Барнауле пройдет чемпионат Алтайского края по автомногоборью «Апрельский кураж». Между собой будут соревноваться спортсмены на внедорожниках и квадроциклах.Май1 мая состоится один из самых теплых и душевных праздников – фестиваль начала летнего туристического сезона «Цветение маральника». В прошлом году из-за объявления пандемии от него пришлось отказаться, но в этом организаторы пообещали наверстать упущенное. Как и всегда, все главные события пройдут на площадке «Бирюзовой Катуни».Пожалуй, самое главное спортивное событие этого года – второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – также вошел в событийный календарь Алтайского края. Состязания состоятся с 20 по 23 мая в Барнауле на гребном канале спортшколы имени Константина Костенко. Это один из отборочных этапов на предстоящую Олимпиаду в Токио. Всего будет разыграно шесть олимпийских лицензий.Кроме того, в мае должна состояться культурная акция «Всероссийская музейная ночь». Предварительная дата проведения – 15 мая.ИюньНа 7-11 июня назначено проведение молодежного управленческого форума «Алтай. Территория развития». Предполагается, что в этом году он состоится на территории парк-отеля «Ая» в поселке Катунь Алтайского района.День России будут отмечать несколько дней – с 9 по 12 июня. Все самые главные события состоятся на «Бирюзовой Катуни».А с 17 по 19 июня в Алтайском крае пройдут поэтические выступления, экскурсии, фольклорные и рок-фестивали, а также многое другое в рамках литературного фестиваля Роберта Рождественского. Гостей ждут на его малой родине в селе Косиха.Не обойдется в этом месяце без гастрономических событий – фестиваль «Ах! Фест». Блюда местных поваров, травяные чаи экстракт-бар и многое другое – это все о нем. Любителей поживиться вкусненьким ждут на «Алтайском Холмогорье» в селе Алтайское. Дата проведения будет определена позже.Июль10-11 июля в Новоалтайске состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость». В программе рыцарский турнир, конные маневры, мастер-классы и многое другое.Любимые народом Шукшинские дни на Алтае в этом году пройдут с 20 по 24 июля и все искренне надеются, что, так как было в прошлом году, не повторится, и гости вновь соберутся в Сростках.Еще один гастро-фестиваль – «Всэ будэ смачно!» пройдет 24 июля в селе Романово. Много игр, еды и открытие скульптуры вареника. Скучно точно не будет!25 июля состоится авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири». В программе воздушные бои, показательные полеты и многое другое. Зрителей ждут в селе Ребриха.АвгустПлавно перетекая из одного месяца в другой на «Бирюзовой Катуни» пройдет фестиваль музыки «Because of The Beatles». Он начнется 30 июля и завершится 1 августа. Новые гости, всем известные хиты и необычайная атмосфера. Все это не только для поклонников ливерпульской четверки, но и для гостей региона.27-29 августа сибирский фестиваль триатлона Altai3Race. Спортивное событие также состоится на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».Фестиваль имени Михаила Евдокимова «Земляки» тоже обещают провести в офлайн формате. Точные даты станут известны позже. Неизменно одно – место встречи – поселок Верх-Обский.СентябрьПервый месяц осени подготовил необычное событие – Общегородской квест «Прошагай город». Участники пройдут по туристическим маршрутам Барнаула, сделают фотографии достопримечательностей и нанесут их на карту Google.ОктябрьОктябрь будет посвящен медицине. В этом месяце состоится Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму, чемпионат СФО по массажу и т.д. Кроме того, с 28 по 31 октября пройдет краевой фестиваль детского театрального творчества В.С. Золотухина «Истоки». Место проведения: село Быстрый Исток.НоябрьАдминистрация села Тягун искренне надеется на природу и на то, что в этом месяце она подарит снега, ведь на 27-29 ноября назначены краевые соревнования по лыжным гонкам в честь открытия зимнего сезона. Приглашаются все желающие!Декабрь4 декабря на «Бирюзовой Катуни» состоится праздник «Алтайская зимовка». Добраться на фестиваль можно будет через посещение лебединого озера Светлое в Смоленском районе. Гостей также ждут конкурсы, мастер-классы, народные гуляния и многое другое. Главное, чтобы погода не подвела.Полный список мероприятий на 2021 год можно найти на сайте Алтайтурцентра.