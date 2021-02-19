Очередная партия вакцины от коронавируса доставлена в Алтайский край

Вакцину распределили между 81 медорганизацией Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край доставили уже третью за этот месяц партию вакцины против коронавируса.

Объемы поставки составили 14 200 доз. Таким образом, на сегодняшний день край получил уже более 66,5 тысяч комплектов препарата. Его распределили по 81 медицинской организации.

- В прививочной кампании участвуют все районные больницы. Пациентов прививают согласно сформированным заранее спискам. Также в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные ФАПы, - поясняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Помимо этого поставить прививку можно в мобильных комплексах. В Барнауле их можно найти на парковках у ТЦ «Пионер» (пр.Ленина, 102В) и Galaxy (пр. Строителей, 117). В выходные дни мобильный комплекс принимает пациентов на площади Сахарова. Как отмечают в ведомстве, в предстоящие праздники, с 21 и по 23 февраля, они также будут открыты.

На сегодня оба комплекта вакцины поставили уже более 11,5 тысяч человек.

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