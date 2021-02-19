Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 февраля 2021 года составило 42 256

За сутки число инфицированных выросло еще на 152 случая Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 февраля 2021 года увеличилось еще на 152 новых случая и составило 42 256.

По данным оперативного штаба новые случаи были лабораторно подтверждены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 42, Бийск – 12, Рубцовск – 11, Заринск – 5, Камень-на-Оби, Кулундинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем, за минувшие сутки выписку получили 68 пациентов (общее – 37 753). А вот скончались еще десять человек. Таким образом, общее число жертв инфекции составило 2222 больных.

Остаются на лечении в стационарах 1555 пациентов с COVID-19 и 600 – с вирусной пневмонией. Из них 362 – «тяжелые» и 103 подключены к ИВЛ.

Амбулаторно наблюдаются 21 бессимптомный носитель и 385 пациентов с пневмонией.